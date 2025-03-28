Уголовное дело за аферу с маткапиталом возбудили против псевдориелтора на Кубани

Жертвой мошенника стала жительница Новокубанского района, которая обратилась за помощью в постройке дома за счет материнского капитала.

Женщина обратилась к знакомому риелтору. Мужчина оформил на себя нотариальную доверенность на распоряжение средствами материнского капитала и похитил более 450 тыс. рублей, которые потратил на свои нужды.

В отношении 37-летнего жителя Курганинского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под стражей по подозрению в совершении аналогичного преступления в составе организованной преступной группы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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