Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с тремя погибшими в Адыгее

Смертельная авария произошла 20 апреля на трассе А-160 Майкоп — Бжедугхабль — Адыгейск. Погибли два 17-летних подростка и один 18-летний.

Установлено, что 17-летний житель Адыгеи был за рулем «Лады Гранты». С ним были его сверстники — пассажиры. Подросток не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где легковушка столкнулась с грузовой «Газелью».

В результате погиб 17-летний предполагаемый виновник аварии и двое его пассажиров. 40-летнего водителя «Газели» госпитализировали.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил местному следственному управлению возбудить уголовное дело и предоставить доклад об установленных обстоятельствах. Материалы дела передадут из полиции следователям СК, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», смертельная авария произошла около 5:00 на 39 км трассы А-160 в районе аула Вочепший Теучежского района.