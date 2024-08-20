Уголовное дело возбудили после жесткой посадки пассажирского самолета в Сочи

Самолет счесал до дыр хвост о взлетную полосу в аэропорту Сочи 18 августа.

Установили, что Боинг 737-89P авиакомпании Смартавиа, следовавший по маршруту Санкт-Петербург — Сочи дважды допустил касание задней частью фюзеляжа о взлетно-посадочную полосу. Экипаж и пассажиры самолета не пострадали.

Возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следователь осмотрел воздушное судно, чтобы установить характер повреждений и размера причиненного ущерба. Назначили необходимые экспертизы, выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление причин, условий и обстоятельств авиационного происшествия, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пилот самолета Санкт-Петербург — Сочи со 189 пассажирами на борту пытался посадить судно, но из-за перегрузки оно просело и содрало о взлетно-посадочную полосу обшивку днища. На кадрах с места происшествия видно, что на хвосте самолета сошла краска, местами отошли листы.