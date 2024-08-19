Самолет из-за перегрузки счесал до дыр хвост о взлетную полосу в Сочи

Инцидент с воздушным судном авиакомпании Smartavia произошел в аэропорту Сочи 18 августа около 14:00.

Пилот самолета Санкт-Петербург — Сочи со 189 пассажирами на борту пытался посадить судно, но из-за перегрузки оно просело и содрало о взлетно-посадочную полосу обшивку днища. На кадрах с места происшествия видно, что на хвосте самолета сошла краска, местами отошли листы.

Из-за инцидента некоторые рейсы авиакомпании могут задерживаться.

«Авиакомпания Smartavia вынуждена пересмотреть свое расписание на ближайшее время для оценки степени повреждения. Некоторые рейсы по маршрутной сети будут задержаны в отправлении. Для выполнения регулярного рейса из Сочи было предоставлено резервное воздушное судно», — цитирует сообщение перевозчика ТАСС.

Росавиация начала расследование серьезного авиационного инцидента. Специалисты установят причины, чтобы принять меры по предотвращению подобных происшествий.

«По данным перевозчика, на борту самолета находились 196 человек: 7 членов экипажа и 189 пассажиров. Они не пострадали. Воздушное судно отстранено от выполнения полетов для оценки технического состояния», — сообщает пресс-служба Росавиации.

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