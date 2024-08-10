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Уголовное дело возбудили после стрельбы в Музыкальном микрорайоне Краснодара

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-strelby-v-muzykalnom-mikrorajone-krasnodara
Уголовное дело возбудили после стрельбы в Музыкальном микрорайоне Краснодара
Фото t.me/shanhai_krasnodar/

Стрельба произошла накануне вечером возле жилых домов на пересечении улиц Есенина и Рахманинова.

По факту происшествия полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и личности участников конфликта.

Следователи Прикубанского округа Краснодара организовали доследственную проверку. Из-за большого общественного резонанса инициировали вопрос о передаче уголовного дела в СКР для дальнейшего расследования, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», очевидцы рассказали в социальных сетях, что один из участников конфликта в Музыкальном микрорайоне был ранен после стрельбы. Однако официальной информации об этом пока не поступало.

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