Неизвестные открыли стрельбу в Музыкальном микрорайоне Краснодара

О стрельбе на пересечении улиц Есенина и Рахманинова сообщили вечером 9 августа местные жители.

Очевидцы выложили видео с места происшествия. На записи слышны звуки выстрелов и видны бегущие по улице люди.

Также, по словам очевидцев, один из участников инцидента ранен. На место вызвали полицию.

«В полицию города Краснодара поступило сообщение о конфликте со стрельбой в Музыкальном микрорайоне краевой столицы. По данному факту в настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия и личности мужчин, участвующих в конфликте. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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