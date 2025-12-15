Уголовное дело возбудили после смерти ребенка в больнице на Кубани

По факту гибели малолетнего пациента в Каневской ЦРБ расследуется дело о причинении смерти по неосторожности.

В соцсетях сообщалось, что ребенок скончался крае после многочасового ожидания помощи в больнице. Также отмечалось, что это уже третий случай гибели младенца в этой больнице.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю интернет-порталу «Кубань 24» сообщили, что сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам публикации в соцсетях, сообщает пресс-служба СК России.

