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Уголовное дело возбудили после нападения собаки на младенца в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-napadeniya-sobaki-na-mladentsa-v-krasnodare
Уголовное дело возбудили после нападения собаки на младенца в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о халатности.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел днем 15 сентября. Отец девочки шел с ней в магазин, по пути на них напал уличный пес. Родители доставили пострадавшую дочь в больницу, где у нее диагностировали укушенную рану лица.

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