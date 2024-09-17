Уголовное дело возбудили после нападения собаки на младенца в Краснодаре

В СУ СК России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о халатности.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, сообщает Информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел днем 15 сентября. Отец девочки шел с ней в магазин, по пути на них напал уличный пес. Родители доставили пострадавшую дочь в больницу, где у нее диагностировали укушенную рану лица.