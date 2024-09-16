Полиция проводит проверку из-за нападения собаки на младенца в Краснодаре

В соцсетях 16 сентября появились сообщения, что в одном из садовых товариществ в пригороде Краснодара произошло нападение бродячей собаки на ребенка.

По словам очевидцев, бездомный пес напал на 10-месячную девочку. Местные жители неоднократно жаловались на бродячих животных, но отловом никто не занимается.

Полиция Краснодара организовала проверку по факту инцидента с нападением бродячей собаки на младенца. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личность пострадавшего ребенка. Родители девочки в полицию не обращались. По окончании проверки примут процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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