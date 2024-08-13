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Очередное нападение: бродячая собака покусала девушку в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ocherednoe-napadenie-brodyachaya-sobaka-pokusala-devushku-v-krasnodare
Очередное нападение: бродячая собака покусала девушку в Краснодаре
Фото t.me/chp_krd

Инцидент произошел вечером 12 августа на улице Троицкой краевого центра.

По словам очевидцев, от бродячих собак пострадала девушка, которая шла в сторону дома. На кадрах с места происшествия видно, как девушка пытается остановить кровь из раны от укуса животного, рядом с ней — несколько пятен крови на земле.

«Троицкая белая собака опять покусала человека. Что с ней делать, усыпить?» — негодуют свидетели произошедшего.

Местные жители в соцсетях сообщают, что социальные службы на их жалобы на собак не реагируют.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по факту нападения собак на женщину в Краснодарском крае.

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