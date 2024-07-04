Бастрыкину доложат о проверке после нападения собак на женщину на Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин 4 июля затребован доклад о ходе проверки по факту нападения собак на женщину в Краснодарском крае.

В СМИ сообщили о нападении бездомных собак на жительницу Кубани. Женщина получила травмы, ей оказали медицинскую помощь.

Следственные органы регионального подразделения СК России по данному факту проводится проверка. Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба СК России в Telegram.

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