Врачи ККБ № 1 восстановили девочке из Сочи откушенную собакой щеку

Хирурги провели операцию по реконструкции щеки для 10-летней девочки. В начале июня на нее напала собака и откусила ей часть кожи.

Сейчас Лаура — так зовут пострадавшую — чувствует себя хорошо. Врачам удалось сохранить мимику и симметрию лица девочки. Чтобы восстановить отсутствующий участок кожи, они приняли решение сделать скользящую пластику — с помощью длинного разреза натягивают прилегающую кожу на рану. Главное, что при такой технике зона, с которой перемещают кожу, не страдает. По словам хирурга, это только звучит сложно, но подобные операции в больнице — обычное дело.

«На самом деле это рутинная операция, такие выполняются почти ежедневно в нашем отделении. Операция должна выполняться скрупулезно, потому что это ребенок. Конечно, мы никого не разграничиваем, но к ребенку чуть более трепетное отношение», — рассказывает заведующий отделением опухолей головы и шеи ККБ №1 Краснодара, врач челюстно-лицевой хирургии Грант Забунян.

Операция длилась около двух часов. Швы получились аккуратными, девочка быстро пошла на поправку.

«Когда проснулась после наркоза, было плоховато. Но потом все это прошло. Сейчас чувствую себя прям отлично», — делится Лаура Шкорина.

По словам мамы школьницы, она отпустила дочь к подруге, в доме которой живет собака породы кане-корсо.

«Со спокойной душой отпустила дочь к подружке. Она там была уже не раз, собака никогда ее не трогала. После случившегося нам помог папа этой подружки: он взял мою дочь и сразу отвез в больницу. Там уже помогли», — вспоминает мать пострадавшей Ирина Шкорина.

В сочинской больнице Лауре оказали первую помощь, а затем ее доставили санавиацией в ККБ № 1. Сегодня уже девочка отправилась домой в Сочи.

«Собака живет инстинктами. Если собака приняла решение атаковать, то с этим уже ничего не сделаешь. Если на вас нападает свора собак, нужно прижаться к стене и закрыть корпус», — объясняет президент ККБОО «Центр кинологической службы» Максим Клименко.

После инцидента хозяева кане-корсо, в семье которых есть трое детей, отправят питомца на анализы. Если у собаки обнаружится бешенство, то ее усыпят, а если нет, то планируют вернуть заводчикам, чтобы не допустить подобные случаи в дальнейшем.