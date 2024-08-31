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Уголовное дело возбудили после нападения педагога на ребенка на уроке на Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-vozbudili-posle-napadeniya-pedagoga-na-rebenka-na-uroke-na-kubani
Уголовное дело возбудили после нападения педагога на ребенка на уроке на Кубани
Фото freepik.com

В СМИ ранее появилась информация, что учитель избила мальчика во время урока в школе станицы Новорождественской Тихорецкого района.

По данному факту краевое СКР возбудило уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах, которые удалось установить, сообщает пресс-служба СК РФ.

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