Уголовное дело возбудили после нападения педагога на ребенка на уроке на Кубани
Происшествия
31.08.2024 11:22
В СМИ ранее появилась информация, что учитель избила мальчика во время урока в школе станицы Новорождественской Тихорецкого района.
По данному факту краевое СКР возбудило уголовное дело. Правоохранители продолжают расследование.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого СКР Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и обстоятельствах, которые удалось установить, сообщает пресс-служба СК РФ.
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