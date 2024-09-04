Уголовное дело возбудили после гибели ребенка, проглотившего батарейку в Сочи

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности ребенку.

По предварительным данным, вечером 3 августа 1,5-летний ребенок был в Сочи с родителями. В процессе игры он проглотил круглую батарейку. Мальчика госпитализировали, однако спустя несколько недель он скончался, несмотря на проведенную операцию и оказанное лечение.

По поручению руководителя краевого ведомства Андрея Маслова уголовное дело передали в первый отдел по расследованию особо важных дел. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательной базы.

Назначили проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», несчастный случай произошел в семье отдыхающих, приехавших в Сочи на отдых из Якутии. Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела о смерти ребенка.