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Маленький ребенок умер, проглотив батарейку на отдыхе в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/malenkij-rebenok-umer-proglotiv-batarejku-na-otdyhe-v-sochi
Маленький ребенок умер, проглотив батарейку на отдыхе в Сочи
Фото pexels.com

Несчастный случай произошел в семье отдыхающих, приехавших в Сочи на отдых из Якутии.

По предварительным данным, 1,5 летний ребенок во время игры проглотил батарейку, его госпитализировали. Спустя короткое время — 26 августа ребенок умер. Возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения медработниками своих профессиональных обязанностей.

Для установления причины смерти и своевременности оказания ребенку медпомощи следователи СКР по краю назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела о смерти ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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