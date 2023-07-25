Уголовное дело возбудили по факту затопления Тисо-самшитовой рощи в Сочи. Видео

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту нарушения режима охраняемых природных территорий.

Установили, что на трех участках в заповедном месте были свалены кучи бесхозного грунта. В результате естественных природных процессов грунт и расположенные на нем деревья сместились и образовали антропогенную запруду на реке Хоста. Из-за этого речные воды затопили Тисо-самшитовую рощу в Кавказском биосферном заповеднике.

В связи с причинением вреда природе материалы проверки направили в полицию Сочи. Возбудили уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых территорий. Сейчас отвал грунта прекращен, сообщает пресс-служба Сочинской природоохранной прокуратуры.

Читайте также: в горах Сочи открыли еще три туристических маршрута.