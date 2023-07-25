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Уголовное дело возбудили по факту затопления Тисо-самшитовой рощи в Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-vozbudili-po-faktu-zatopleniya-tiso-samshitovoj-roshhi-v-sochi-video
Уголовное дело возбудили по факту затопления Тисо-самшитовой рощи в Сочи. Видео

Сочинская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту нарушения режима охраняемых природных территорий.

Установили, что на трех участках в заповедном месте были свалены кучи бесхозного грунта. В результате естественных природных процессов грунт и расположенные на нем деревья сместились и образовали антропогенную запруду на реке Хоста. Из-за этого речные воды затопили Тисо-самшитовую рощу в Кавказском биосферном заповеднике.

В связи с причинением вреда природе материалы проверки направили в полицию Сочи. Возбудили уголовное дело о нарушении режима особо охраняемых территорий. Сейчас отвал грунта прекращен, сообщает пресс-служба Сочинской природоохранной прокуратуры.

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