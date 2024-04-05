Уголовное дело возбудили по факту порчи баннера Кубанского казачьего хора

Прокуратура Западного административного округа в ходе проверки соблюдения уголовно-процессуального законодательства выявила материал проверки по факту порчи баннеров.

Баннеры использовались для оформления выставки к 85-летию Виктора Захарченко. Они были установлены на фасаде здания ГБНТУК КК «Кубанский казачий хор».

Установили, что мужчина из личных неприязненных отношений осквернил изображения Кубанского казачьего хора ножом. Свои действия он записывал на камеру, а запись распространил в соцсетях.

В возбуждении уголовного дела отказали, однако материал отправили на дополнительную проверку в полицию. По ее результатам возбудили уголовное дело о вандализме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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