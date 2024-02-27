В Краснодаре двое неизвестных разбили стеклянные двери в подъездах многоэтажки
Происшествия
27.02.2024 14:17
Инцидент произошел на улице Зиповской краевого центра.
Запись с места происшествия опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как двое молодых людей пытаются открыть подъездную дверь в многоквартирном доме и сильно дергают за ручку. От их попыток стекло в одной из дверей разбивается.
По факту повреждения стекол в двух подъездах корпусов дома № 36 на улице Зиповской проводят доследственную проверку. Оценивается причиненный материальный ущерб, устанавливаются лица, причастные к совершению действий. По окончании разбирательства примут законное решение, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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