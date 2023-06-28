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Уголовное дело возбудили по факту массовой драки с применением огнестрела в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ugolovnoe-delo-vozbudili-po-faktu-massovoj-draki-s-oruzhiem-v-anape
Уголовное дело возбудили по факту массовой драки с применением огнестрела в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел возле одного из ночных клубов поселка Витязево 27 июня.

Полиция Анапы провела проверку по факту конфликта и массовой драки с применением травматического огнестрельного оружия и возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство».

Процессуальные действия проводят в сторону обеих сторон конфликта, поскольку инцидент носил межличностный характер.

«Также в действиях оппонентов правоохранители усматривают признаки состава преступления по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». По окончании проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», видеозапись, на которой мужчины в балаклавах переворачивают машины, дерутся и нецензурно выражаются распространилось в соцсетях. Мировой суд Анапы вынес постановление об аресте подозреваемых на сроки от суток до четырех суток в зависимости от совершенного правонарушения.

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