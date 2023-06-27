Группа мужчин в масках устроила драку рядом с ночным клубом в Анапе

Инцидент произошел рядом с одним из ночных клубов поселка Витязево. Видеозаписи, на которых мужчины в балаклавах переворачивают машины, дерутся и нецензурно выражаются распространилось в соцсетях 27 июня.

В настоящее время полицейские установили личности причастных. Трое участников драки задержаны. У одного из них изъяли предмет внешне схожий с огнестрельным оружием. Он направлен на экспертизу, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Мужчин привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

Мировой суд Анапы вынес постановление об аресте подозреваемых на сроки от суток до четырех суток в зависимости от совершенного правонарушения. Сотрудники полиции устанавливают личности остальных участников происшествия. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

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