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Полиция проверит сообщение об избитом пациенте онкодиспансера в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-proverit-soobshhenie-ob-izbitom-patsiente-onkodispansera-v-krasnodare
Полиция проверит сообщение об избитом пациенте онкодиспансера в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным соцсетей, инцидент произошел ночью 18 июня в онкодиспансере на улице Димитрова в Краснодаре.

По словам очевидцев, один из пациентов ночью громко разговаривал по телефону на балконе диспансера. Другой пациент, который проходил химиотерапию, сделал мужчине замечание. Произошел конфликт, нарушитель несколько раз ударил пациента по голове. В результате тот получил черепно-мозговую травму и рану лица. В полицию пострадавший пока не обратился.

«В полицию Краснодара о данном происшествии сообщений не поступало, с заявлениями о нанесении телесных повреждений также никто из пациентов больницы не обращался. На основании выявленной в интернете информации полиция инициировала проведение проверки. В медицинское учреждение незамедлительно направили сотрудники полиции для проверки информации и установления всех обстоятельств возможного инцидента. По результатам разбирательства будет принято законное процессуальное решение», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

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