Уголовное дело о безопасности стройки завели после гибели крановщика на Кубани

В Краснодаре по результатам проверки возбуждено уголовное дело по факту гибели 27-летнего машиниста башенного крана.

По данным следствия, утром 19 августа на строительной площадке по улице 2-я Ямальская погиб работник. Крановщик разбился в результате падения с одной из секций башенного крана.

Проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Изымается техническая и иная документация, отражающая порядок эксплуатации крана и соблюдения правил безопасности при проведении работ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбуждено о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, приведших к гибели человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предварительно, крановщик после смены спускался с крана, но на втором ярусе сорвался и упал на землю. Мужчина получил тяжелые травмы, из-за которых скончался.