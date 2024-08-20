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Крановщик разбился насмерть на стройке в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kranovshhik-razbilsya-nasmert-na-strojke-v-krasnodare
Крановщик разбился насмерть на стройке в Краснодаре
Фото pixabay.com

Несчастный случай произошел накануне на строительной площадке в районе улицы Кирилла Россинского.

Предварительно, 26-летний крановщик после смены спускался с крана, но на втором ярусе сорвался вниз. Мужчина получил тяжелые травмы, но его коллеги сообщали, что на момент падения он был еще жив — у него прощупывался пульс.

Однако приехавшие врачи скорой помощи не успели спасти пострадавшего и только констатировали его смерть.

«По словам других людей, которые в это время находились на смене, парню никто не оказывал медицинскую помощь, скорую вызвали не сразу. По данному факту проводится проверка», — рассказал корреспондент телеканала «Кубань 24» Максим Шабалда с места событий.

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