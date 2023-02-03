Уехал с места преступления на такси и забыл телефон: невезучего вора задержали в Тихорецком районе
С заявлением о краже в полицию обратилась хозяйка магазина в хуторе Ленинское Возрождение Тихорецкого района. Она сообщила, что из магазина пропали товары, а также исчезли деньги из кассы.
Общий ущерб женщина оценила в 350 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к магазину подъезжало такси. От водителя правоохранители узнали, что пассажира с «покупками» он отвез в станицу Краснооктябрьскую. Кроме того, выяснилось, что мужчина забыл в салоне машины свой телефон.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый житель станицы Новорождественской. Мужчину задержали в доме его знакомого в станице Краснооктябрьской.
Установлено, что он проник в магазин, разбив окно. Также полицейские установили его причастность к краже телефона стоимостью порядка 20 тыс. рублей у местного жителя.
Похищенное имущество и деньги правоохранители изъяли и вернули законным владельцам. На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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