Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Уехал с места преступления на такси и забыл телефон: невезучего вора задержали в Тихорецком районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/uehal-s-mesta-prestupleniya-na-taksi-i-zabyl-telefon-nevezuchego-vora-zaderzhali-v-tihoretskom-rajone
Уехал с места преступления на такси и забыл телефон: невезучего вора задержали в Тихорецком районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию обратилась хозяйка магазина в хуторе Ленинское Возрождение Тихорецкого района. Она сообщила, что из магазина пропали товары, а также исчезли деньги из кассы.

Общий ущерб женщина оценила в 350 тыс. рублей. Полицейские выяснили, что к магазину подъезжало такси. От водителя правоохранители узнали, что пассажира с «покупками» он отвез в станицу Краснооктябрьскую. Кроме того, выяснилось, что мужчина забыл в салоне машины свой телефон.

Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 42-летний ранее судимый житель станицы Новорождественской. Мужчину задержали в доме его знакомого в станице Краснооктябрьской.

Установлено, что он проник в магазин, разбив окно. Также полицейские установили его причастность к краже телефона стоимостью порядка 20 тыс. рублей у местного жителя.

Похищенное имущество и деньги правоохранители изъяли и вернули законным владельцам. На подозреваемого завели уголовное дело. За кражу ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Анапе подозреваемый в краже пытался передать взятку полицейскому во флаконе от капель для глаз.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Семь рабочих погибли при пожаре в строительном модуле в Севастополе
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Стоимость строительства крематория в Краснодаре выросла до 300 млн рублей
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Маршрутчик в Краснодаре высадил школьницу с особенностями развития из-за отсутствия наличных
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Переехавший на Кубань ветеран Айказ Овсепян рассказал про Сталинградскую битву
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
  5. Выбежавшего на горнолыжную трассу в Красной Поляне быка вернули хозяину
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях