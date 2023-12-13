Ударившую сестру и племянника кувалдой жительницу Кубани суд отправил на лечение

Преступление произошло 14 июня 2022 года в селе Киевском Крымского района. В декабре Крымский районный суд вынес приговор в отношении 36-летней местной жительницы, которую обвиняли в покушение на убийство двоих родственников.

В Суде установили, что женщина поссорилась со своей 41-летней сестрой, взяла кувалду и ударила ее по голове. После этого женщина три раза ударила по голове и в грудь своего 15-летнего племянника, который пытался заступиться за свою мать.

Однако довести свой преступный умысел по убийству родственников женщина не смогла, так как пострадавшие оказали ей сопротивление и смогли сбежать.

Возбудили уголовное дело. Судебно-психиатрическая экспертиза обнаружила у женщины психическое расстройство в форме депрессивного эпизода тяжелой степени, комиссия пришла к выводу, что она нуждается в принудительном лечении.

Суд вынес решение и отправил подсудимую на принудительное лечение в специализированно психиатрической клинике, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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