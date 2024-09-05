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Ударивший знакомого ножом в грудь житель Кубани получил 2 года колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/udarivshij-znakomogo-nozhom-v-grud-zhitel-kubani-poluchil-2-goda-kolonii
Ударивший знакомого ножом в грудь житель Кубани получил 2 года колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Суд признал 36-летнего жителя Кавказского района виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

По данным следствия, в мае текущего года мужчина в состоянии алкогольного опьянения находился в гостях у своего знакомого. В какой-то момент мужчины поссорились, и гость несколько раз ударил хозяина складным ножом в правую сторону груди.

На подозреваемого завели уголовное дело. Суд признал его виновным. С учетом позиции гособвинителя, обстоятельств уголовного дела и личности виновного мужчину приговорили к двум годам лишения свободы. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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