Ударивший ученика бывший преподаватель пойдет под суд в Тимашевске

Расследование уголовного дела в отношении экс-педагога одного из учебных учреждений, расположенных в районном центре, завершили в Тимашевском межрайонном следственном отделе СКР по краю.

Бывшего наставника обвиняют в плохом исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

По данным следствия, днем 1 апреля 2024 года преподаватель математики затеял ссору с 13-летним учеником. Поводом послужило вызывающее поведение мальчика, который, якобы в шутку, имитировал нанесение ударов по стулу преподавателя. Разгневанный преподаватель ударил подростка ладонью в область шеи. Ученик упал на пол и ударился головой о стоявшую рядом тумбочку.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу — уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

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