Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ударивший ученика бывший преподаватель пойдет под суд в Тимашевске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/udarivshij-uchenika-byvshij-prepodavatel-pojdet-pod-sud-v-timashevske
Ударивший ученика бывший преподаватель пойдет под суд в Тимашевске
Фото freepik.com

Расследование уголовного дела в отношении экс-педагога одного из учебных учреждений, расположенных в районном центре, завершили в Тимашевском межрайонном следственном отделе СКР по краю. 

Бывшего наставника обвиняют в плохом исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ).

По данным следствия, днем 1 апреля 2024 года преподаватель математики затеял ссору с 13-летним учеником. Поводом послужило вызывающее поведение мальчика, который, якобы в шутку, имитировал нанесение ударов по стулу преподавателя. Разгневанный преподаватель ударил подростка ладонью в область шеи. Ученик упал на пол и ударился головой о стоявшую рядом тумбочку.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу — уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд, сообщили в следственном управлении СК России по Краснодарскому краю.

Читайте также: Житель Краснодара помог задержать мигранта, пристававшего к детям.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях