Ударивший ребенка-инвалида в Краснодаре мужчина отделался работами и штрафом

Преступление произошло 7 июня на детской площадке во дворе многоэтажки на улице Григория Пономаренко в поселке Калинино.

По версии следствия, в тот день 40-летний местный житель гулял со своими детьми. Через некоторое время он увидел, что его сын упал. Мужчина подумал, что его толкнул другой ребенок. Он подбежал к мальчику и ударил его ладонью по голове. От удара 9-летний ребенок-инвалид упал на землю и испугался.

Прикубанский районный суд признал мужчину виновным в хулиганстве и назначил ему принудительные работы на 2 года и 1 месяц, а также штраф в 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим.

Подсудимого освободили из-под стражи в зале суда. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Жителя Краснодара обвиняли в совершении преступления по ч.1 ст. 213 УК РФ. По этой статье ему грозило до 5 лет лишения свободы.

В результате удара по голове ребенок-инвалид получил телесные повреждения. Его доставили в больницу. После инцидента мужчина скрылся, но позже его задержали. В ходе следствия он признал свою вину, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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