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Ударившего участкового по лицу мужчину будут судить в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/udarivshego-uchastkovogo-po-litsu-muzhchinu-budut-sudit-v-krasnodare
Ударившего участкового по лицу мужчину будут судить в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Краснодаре в ноябре направили в суд уголовное дело в отношении 64-летнего местного жителя, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти.

По данным следствия, в отношении мужчины в полиции проводили проверку. В июне в рамках проверки участковый приехал к мужчине домой на улицу Колхозную, чтобы доставить его в отдел для дачи показаний. Мужчина отказался. В ответ на законные действия полицейского он оказал сопротивление — дважды ударил рукой по лицу.

Возбудили уголовное дело. Расследование завершили, материалы передали в Первомайский районный суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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