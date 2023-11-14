Пьяный житель Геленджика избил полицейского перед концертом «Пикника» в Москве

Инцидент произошел в Москве на территории комплекса ВТБ «Арена» перед концертом рок-группы «Пикник».

По данным полиции, во время пропускного режима перед концертом правоохранители выявили гражданина с признаками алкогольного опьянения. Мужчине отказали в посещении мероприятия. Посетитель вел себя агрессивно, нецензурно ругался и несколько раз ударил одного из правоохранителей кулаком.

Полицейские применили силу к нарушителю и надели на него наручники. После этого дебошира задержали и доставили в отдел полиции. Полицейский после обращения в медучреждение продолжил нести службу, сообщает ТАСС.

В СК сообщили о том, что в отношении нападавшего возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать об аресте нарушителя, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве в Telegram.

По данным соцсетей, нападавшим является 37-летний уроженец Геленджика.

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