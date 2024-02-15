Ударила ножом и душила: женщину будут судить за нападение на подругу на Кубани

Жительницу Беларуси обвиняют в покушении на убийство 36-летней знакомой, которое произошло в январе 2021 года в Славянске-на Кубани.

По данным следствия, 22 января 2021 года на тот момент 53-летняя женщина пришла в косметологический кабинет на улице Отдельской, где работала ее 36-летняя знакомая.

Между женщинами возник конфликт, в ходе которого злоумышленница ударила знакомую принесенным с собой ножом в шею. После этого она начала душить женщину. Та сумела вырваться и позвать на помощь. Коллеги по работе доставили пострадавшую в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

В это время подозреваемая скрылась и уехала на родину, в Республику Беларусь. Сотрудникам следственного комитета полицейские передали дело в декабре 2021 года.

Подозреваемую объявили в международный розыск. Суд заочно избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу.

В августе 2023 года подозреваемая прибыла в Славянск-на-Кубани, где ее сразу же задержали. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Читайте также: зарезавшего 39-летнего сына пенсионера будут судить в Краснодарском крае