Ударил ножом в бедро: жителю Краснодара грозит 15 лет за убийство знакомого

Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.

По данным следствия, 40-летний житель Краснодара вечером 3 апреля находился возле дома № 36/1 на улице Седина. Там, в ходе внезапно возникшего конфликта, он ударил своего знакомого ножом в правое бедро, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть мужчины.

На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: в Туапсинском районе мужчина застрелил друга из-за замечания.