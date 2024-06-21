Ударил ножом в бедро: жителю Краснодара грозит 15 лет за убийство знакомого
Происшествия
21.06.2024 08:50
Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека.
По данным следствия, 40-летний житель Краснодара вечером 3 апреля находился возле дома № 36/1 на улице Седина. Там, в ходе внезапно возникшего конфликта, он ударил своего знакомого ножом в правое бедро, причинив тяжкий вред здоровью, повлекший смерть мужчины.
На подозреваемого завели уголовное дело. В настоящее время расследование завершено, дело передали в суд. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время подозреваемый находится под стражей, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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