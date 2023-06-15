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Ударил коленом в лицо: за сломанный полицейскому нос житель Анапы получил 1,5 года колонии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/udaril-kolenom-v-litso-za-slomannyj-politsejskomu-nos-zhitel-anapy-poluchil-1-5-goda-kolonii
Ударил коленом в лицо: за сломанный полицейскому нос житель Анапы получил 1,5 года колонии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Приговор в июне в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняли в применении насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти, вынес Анапский городской суд.

По данным следствия, в одном из продуктовых магазинов между посетителями произошел конфликт. Сотрудники магазина вызвали полицию. Во время задержания дебошир оказал сопротивление и ударил полицейского коленом в лицо. Полицейский получил сотрясение головного мозга и перелом носа.

В суде обвиняемый вину признал. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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