Ударил коленом в лицо: за сломанный полицейскому нос житель Анапы получил 1,5 года колонии

Приговор в июне в отношении 30-летнего местного жителя, которого обвиняли в применении насилия, опасного для здоровья в отношении представителя власти, вынес Анапский городской суд.

По данным следствия, в одном из продуктовых магазинов между посетителями произошел конфликт. Сотрудники магазина вызвали полицию. Во время задержания дебошир оказал сопротивление и ударил полицейского коленом в лицо. Полицейский получил сотрясение головного мозга и перелом носа.

В суде обвиняемый вину признал. Суд назначил ему 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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