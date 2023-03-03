Удар Торнике Окриашвили стал лучшим голом в истории ФК «Краснодар»
Спорт
03.03.2023 17:04
На сайте «Краснодара» завершился опрос.
Лидер получил почти треть голосов болельщиков — 28%. Удар в ворота «Зенита» в ноябре 2016 года стал победным для «черно-зеленых».
В тройку лучших голов клуба попал и еще один удар Окриашвили, в ворота «Севильи». Тоже через себя и тоже победный. На второй позиции оказалось попадание мяча в дальний угол ворот от Магомеда-Шапи Сулейманова. Это случилось на игре быков с «Валенсией», весной 2019 года.
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