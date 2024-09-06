Ударники этикета: пассажиры трамвая подрались из-за чиха в Краснодаре
Происшествия
06.09.2024 12:15
Инцидент произошел вечером 5 сентября на задней площадке вагона в трамвае № 5.
По словам очевидцев, один из пассажиров сильно чихнул и не прикрыл рот. Другому мужчине это не понравилось, поэтому он сделал замечание.
Первый пассажир ответил грубостью, начался конфликт, мужчины подрались. Завершилась потасовка разбитым носом чихающего.
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