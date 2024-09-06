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Ударники этикета: пассажиры трамвая подрались из-за чиха в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/udar-etiketa-passazhiry-tramvaya-podralis-iz-za-chiha-v-krasnodare
Ударники этикета: пассажиры трамвая подрались из-за чиха в Краснодаре
Фото t.me/chp_krd

Инцидент произошел вечером 5 сентября на задней площадке вагона в трамвае № 5.

По словам очевидцев, один из пассажиров сильно чихнул и не прикрыл рот. Другому мужчине это не понравилось, поэтому он сделал замечание.

Первый пассажир ответил грубостью, начался конфликт, мужчины подрались. Завершилась потасовка разбитым носом чихающего.

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