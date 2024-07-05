Учреждения культуры реконструируют в Ленинградском и Брюховецком районах

В станице Новоплатнировской в Ленинградском районе ремонтируют Дом культуры, в Брюховецкой обновляют детскую школу искусств. Капитальные ремонты ведут, в том числе, по нацпроекту «Культура».

Дом культуры в станице Новоплатнировской ― одно из самых крупных подобных учреждений в Краснодарском крае. Его реконструкция уже на стадии завершения. Так, специалисты полностью меняют кровлю, занимаются остеклением окон и витражей. Капитальное обновление проводят в рамках краевой госпрограммы «Развитие культуры».

На базе ДК действуют 27 формирований, где занимаются 628 человек. Каждый год в учреждении проводят порядка 400 мероприятий. Визитная карточка учреждения ― образцовый ансамбль танца «Ровесник» и народный театр миниатюр «Чудаки», являющиеся постоянными участниками краевых и муниципальных праздников.

Первые капитальный ремонт за всю историю учреждения проводят в детской школе искусств в станице Брюховецкой. Приводят в порядок туалетные комнаты и зрительный зал, обновляют рекреационные помещения и холлы, а также классы и входную группу. Специалисты меняют окна и двери, системы освещения и отопления.

В Брюховецкой ДШИ проводят дополнительные общеобразовательные программы в сфере музыкального, изобразительного, хореографического, театрального искусств, а также декоративно-прикладного творчества и раннего эстетического развития. Всего открыты семь учебных отделений, семь коллективов обладают званиями народного самодеятельного и образцового художественного. В планах отремонтировать школу к новому учебному году.

Всего на Кубани в этом году отремонтируют и укрепят материально-техническую базу порядка 180 муниципальных учреждений культуры, отметила министр культуры региона Виктория Лапина. По ее словам на обновление учреждений выделили около 1,9 млрд рублей, в том числе по нацпроекту «Культура» ― порядка 300 млн рублей.

«Благодаря этой работе, десятки тысяч мальчишек и девчонок обретают новые возможности для реализации своих талантов», ― цитирует Лапину пресс-служба администрации Краснодарского края.

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