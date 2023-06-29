Учителя против продавцов: в Краснодаре выяснили, кто больше всех любит свою работу

Согласно исследованию, проведенному с 30 мая по 26 июня, в Краснодаре в любви к своей работе чаще всего признаются учителя, главные бухгалтеры и врачи.

Реже всего о теплых чувствах к работе заявляли продавцы, операторы call-центра и кладовщики.

Большая часть респондентов, признавшихся, что любят свою работу, — это учителя. Таких среди опрошенных было 78%. На втором месте главные бухгалтеры — 74%. Закрыли тройку лидеров врачи — 73%. Также в пятерку любящих вошли экономисты, программисты и дизайнеры. Таких 72% и по 70% соответственно.

Реже всего радуются каждому новому рабочему дню продавцы. О любви к работе заявили только 25% опрошенных. На втором месте операторы call-центра (38%) и кладовщики (33%). Кроме того, в теплых чувствах к своей работе нечасто признаются курьеры и охранники. Таких 37% и 43% соответственно, сообщает пресс-служба сервиса SuperJob.

Читайте также: в Краснодаре в дождь лучше всего работается дизайнерам, а в ясную погоду логистам.