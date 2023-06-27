Исследование: в Краснодаре в дождь лучше всего работается дизайнерам, а в ясную погоду логистам

Во время хорошей погоды лучше всех трудятся менеджеры по логистике, менеджеры по закупкам и водители, а в пасмурную — дизайнеры, операторы колл-центра и секретари.

В положительном влиянии солнечной погоды на работоспособность чаще признаются менеджеры по логистике — 55%, менеджеры по закупкам — 49%, а также водители — 48%. В топ-5 любителей трудиться в хорошую погоду вошли также секретари — 45%, квалифицированные рабочие и дизайнеры, у обеих групп — 40%.

Дождь, снег или ветер чаще всего вдохновляет к работе дизайнеров — 45%, операторов колл-центров — 34%, а также секретарей — 32%. Кроме того, ненастье способствует лучшей работоспособности маркетологов — 30% и системных администраторов — 25%.

«Гулять в такую погоду не тянет, так что работаю результативно», — объяснили респонденты.

Тех, для кого погода не играет роли, больше всего среди менеджеров по работе с клиентами — 59%, медсестер — 52%, маркетологов — 42%, а также кладовщиков — 41% и ИТР — 39%, сообщает пресс-служба SuperJob.

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