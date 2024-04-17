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Учительница скинула непослушного школьника на пол во время урока в Туапсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchitelnitsa-skinula-neposlushnogo-shkolnika-na-pol-vo-vremya-uroka-v-tuapse
Учительница скинула непослушного школьника на пол во время урока в Туапсе

Инцидент произошел накануне в школе № 3 в Туапсе. Ученики сняли его на видео и выложили в социальные сети.

На кадрах видно, как пожилая учительница подошла к школьнику и скинула его со стула на пол. Вероятно, причиной такого поступка стало то, что ученик не захотел выключать свой телефон во время урока.

Этим инцидентом заинтересовались правоохранительные органы. Сотрудники ОМВД по Туапсинскому району начали проведение проверки, в ходе которой они дадут правовую оценку действиям учительницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В пресс-службе администрации Туапсинского района интернет-порталу «Кубань 24» уточнили, что инцидент в школе № 3 произошел еще в середине марта. Педагога уволили.

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