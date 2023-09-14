Учитель начальных классов перевела почти 9 млн мошенникам в Сочи

Женщине пришло сообщение от «директора школы» — он попросил помочь полицейским задержать банду мошенников.

Позже ей позвонил якобы сотрудник спецслужб и сообщил, что преступники пытаются оформить на ее имя кредит. Он также сказал, что в службе безопасности банка ему подтвердили, что заем уже одобрили, поэтому стоит использовать кредитный потенциал, чтобы деньги не ушли мошенникам.

Женщина по инструкции псевдоправоохранителей перевела все личные сбережения и кредитные деньги, которые получила в разных банках, в том числе под залог квартиры. О совершаемых операциях она никому не рассказывала.

Обман раскрылся, когда учительница вышла из отпуска и лично поговорила с директором школы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба УВД Сочи.

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