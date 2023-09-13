Лжеперекупщик обманул 6 продавцов машин на 10 млн рублей в Краснодаре

В полицию краевого центра поступило шесть сообщений о мошенничестве.

Все заявители планировали продать свои автомобили. Свои услуги при реализации предлагал звонивший незнакомец. Продавцы соглашались на сделку и передавали мужчине свои машины.

Спустя время злоумышленник присылал чеки о переводе денег, вырученных от продажи, но на счета средства так и не поступали. Сначала мужчина объяснял это техническим сбоем в банке, а потом вовсе переставал выходить на связь.

В ходе розыска мошенника задержали в Санкт-Петербурге — им оказался ранее судимый 27-летний житель Оренбургской области. Установили, что полученные автомобили мужчина продал, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Общая сумма ущерба — 10 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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