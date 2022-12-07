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Учитель английского языка из Тимашевска победила на Всероссийском конкурсе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchitel-anglijskogo-yazyka-iz-timashevska-pobedila-na-vserossijskom-konkurse
Учитель английского языка из Тимашевска победила на Всероссийском конкурсе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Педагог школы № 19 Тимашевска Наталья Каракай победила на III Всероссийском дистанционном конкурсе среди классных руководителей.

Она преподает английский язык. На конкурс учитель представила занятие по профессиональному самоопределению для старшеклассников «Сто дорог — одна моя». Во время деловой игры школьники узнают новую информацию о профессиях и специальностях будущего, таких как архитектор энергонулевых домов или клинический биоинформатик.

Кроме того, Каракай является автором профориентационного дневника для школьников. Его активно используют в работе с классом. Конкурсную разработку опубликуют в журнале «Вестник образования» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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