Ученый предупредил о распространении новых паразитов в Азовском море из-за повышения солености

Соленость Азовского моря продолжит постепенно увеличиваться, но при этом не достигнет уровня Черного моря, рассказал доцент Южного федерального университета Сергей Дудкин.

«По дальнейшему росту солености Азовского моря наиболее вероятен прогноз ее стабилизации у отметок 15-16 промилле в перспективе ближайших 10 лет с сохранением сезонных и межгодовых колебаний», — рассказал ученый.

Он добавил, что уровень солености в Черном море составляет 17 промиле. Вероятность того, что Азовское море дойдет до этой отметки составляет всего 10%.

Дудкин предупредил, что из-за повышения солености в Азовском море возможно распространение новых паразитов. Однако, это не несет дополнительного риска для людей. Ученый подчеркнул, что рыба из Азовского моря вряд ли станет носителем опасных паразитов.

Соленость в Азовском море начала заметно увеличиваться с 2007 года. В среднем на 0,25 промилле в год. Это вызвало резкий рост популяции медуз в море. Главной причиной повышения солености Азовского моря ученые называют сокращение стока пресноводной воды из реки Дон, связанное с сокращением осадков, сообщает ТАСС.

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