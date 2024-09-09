Ученый Богачев рассказал, что 10 сентября облако плазмы достигнет Земли

Выброс массы солнечного вещества на ближайшей к Земле звезде произошел 7 сентября. Согласно прогнозу, край плазменного облака достигнет Земли уже во вторник ― вечером 10 сентября.

Несмотря на выброс массы и связанный с этим прогноз, есть вероятность, что облако пройдет мимо Земли, отметил руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Есть варианты, что оно, наоборот, сместится к Земле, и удары будут сильнее. Но вот в целом есть большая вероятность, что все-таки какой-то удар по Земле будет», ― подчеркнул специалист.

В силу расстояния между Солнцем и Землей, облако движется достаточно долго. По словам эксперта, его стоит ждать уже 10 сентября к 19:00 или 20:00

«Можно добавить, что мы, кроме бури, выдаем прогноз на полярное сияние, поскольку связанные явления. Но повторюсь, есть разные виды сценариев», ― цитирует ученого RT.

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