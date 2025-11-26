Ученые выяснили, что человеческий мозг выходит из подростковой фазы в 32 года

Ученые Кембриджского университета своим исследованием пересмотрели традиционные представления о периодах взросления человека.

Анализ данных МРТ-диффузионного сканирования почти 4 тыс. человек разного возраста — от первых месяцев с рождения до 90 лет — позволил выделить пять ключевых этапов функционирования мозга.

Первый период — детский — охватывает временной отрезок с рождения до девятилетнего возраста. На данной стадии происходят фундаментальные перестройки нейронных структур. Основным процессом становится консолидация нейронных сетей, в ходе которой избыточные синаптические связи между нервными клетками постепенно сокращаются, оставляя только самые активные.

При достижении девяти лет начинается первый переломный период, характеризующийся «шаговым изменением» когнитивных способностей.

Следующая фаза, которую исследователи классифицируют как подростковую, продолжается с 9 до 32 лет. В этом интервале архитектура мозга становится все более утонченной и эффективной.

Наиболее интенсивные изменения в мозге достигают максимума в начале 30 лет. В исследовании уточняется, что подростковый этап характеризуется ростом частоты психических нарушений.

По данным ученых, период «взрослой жизни» охватывает промежуток с 32 до 66 лет. На этой стадии нейронные структуры прекращают повышение своей эффективности, достигая стабильного состояния.

При достижении 66-летнего возраста наступает фаза раннего старения — наиболее щадящий кризисный этап, отличающийся плавным переходом к деградации белого мозгового вещества, сообщили исследователи.

«Это возраст, когда люди сталкиваются с повышенным риском различных заболеваний, которые могут влиять на мозг, таких как гипертония», — отметил профессор Дункан Астл.

Финальная стадия — позднее старение — начинается в 83 года и характеризуется стремительным снижением межнейронных связей и замедлением мозговой активности, пишет aif.ru.

