Ученые: в мире в 15 раз снизилось число смертей из-за коронавируса

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Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, летальность от коронавируса в мире сейчас составляет 0,33%. По сравнению с началом пандемии коронавируса она снизилась в 15 раз.

«В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — уточнил ученый.

В мире число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 600 млн. Более 50% всех случаев заражения приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Республику Корея и Италию, сообщает ТАСС.

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