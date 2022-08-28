Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Ученые: в мире в 15 раз снизилось число смертей из-за коронавируса

Общество
28.08.2022 14:19
Ссылка https://kuban24.tv/item/uchenye-v-mire-chislo-smertej-iz-za-koronavirusa-snizilos-v-15-raz
Ученые: в мире в 15 раз снизилось число смертей из-за коронавируса
Фото pixabay.com

Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, летальность от коронавируса в мире сейчас составляет 0,33%. По сравнению с началом пандемии коронавируса она снизилась в 15 раз.

«В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — уточнил ученый.

В мире число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 600 млн. Более 50% всех случаев заражения приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Республику Корея и Италию, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае с начала пандемии от коронавируса умерли 11 тыс. человек.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Сочи фотографы устроили фотосессию в купальниках и призвали туристов одеться
В Сочи фотографы устроили фотосессию в купальниках и призвали туристов одеться
Казачий отряд «Кубань» успешно отбил атаку польской ЧВК на Донбассе
Казачий отряд «Кубань» успешно отбил атаку польской ЧВК на Донбассе
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
МВД: перестрелка в Лермонтово произошла из-за бытового конфликта, пострадали трое
Журналисты «Кубань 24» побывали на месте стрельбы в поселке Лермонтово
Журналисты «Кубань 24» побывали на месте стрельбы в поселке Лермонтово
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Соцсети: стрельбе в Лермонтово предшествовала потасовка на набережной
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Модный лук для школы — 2022: что рекомендуют подросткам популярные блогеры
  2. Организаторы фестиваля «Александровская крепость» заявили, что выступление Манижи состоится
  3. Пандемия и санкции: какие принятые в Краснодарском крае законы помогли нам выжить и определили развитие региона
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. В Сочи мужчина упал с велосипеда, ударился о камень и погиб
  6. Краснодарский театр драмы в сентябре представит макротрагикомедию «Космос»
Прямой эфир
Мы в соцсетях