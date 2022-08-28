Ученые: в мире в 15 раз снизилось число смертей из-за коронавируса
Общество
28.08.2022 14:19
Об этом сообщил главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
По его словам, летальность от коронавируса в мире сейчас составляет 0,33%. По сравнению с началом пандемии коронавируса она снизилась в 15 раз.
«В некоторых странах она достигает 0,1%. В самом начале пандемии в мире была летальность порядка 5%. То есть примерно в 15 раз снизилась летальность», — уточнил ученый.
В мире число подтвержденных случаев заражения COVID-19 превысило 600 млн. Более 50% всех случаев заражения приходится на США, Индию, Францию, Бразилию, Германию, Великобританию, Республику Корея и Италию, сообщает ТАСС.
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