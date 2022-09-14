Ученые стандартизируют российские сорта мандаринов для Краснодарского края

Фото пресс-службы Минобрнауки

Были отобраны восемь сортов мандаринов: «Миллениум 1», «Черноморский», «Краснодарский-83», «Пионер-80», «Сочинский-23», «Солнечный», «Князь Владимир» и «Академический».

Для стандартизации мандаринов ученые собрали растительный материал каждого сорта: побег, листовая пластинка, бутон, соцветие, цветок и плод. Были сделаны фотографии внешнего вида и частей растений.

По данным исследователей, наиболее урожайной, холодоустойчивой и приспособленной к климатическим условиям Черноморского побережья является разновидность мандарина из Китая. Он называется уншиу, или Citrus unshiu.

Сегодня ученые проводят большую работу по характеризации коллекционных форм фрукта. Выполнено всестороннее описание сортов, проведен биохимический анализ уникальных и самых ценных мандаринов. Выделены сорта и формы с высоким сахарокислотным индексом. Это говорит о качестве коллекционных образцов цитруса, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ.

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