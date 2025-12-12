Ученые «Сириуса» начали разрабатывать методику устойчивых экосистем в городах

Специалисты Научно-технологического университета «Сириус» создают модель экологичного благоустройства и озеленения городов. Их цель — восстановить и поддержать микроклимат и биологическое разнообразие вместо простого озеленения.

Ученые исследуют возможности восстановления городской среды с помощью создания устойчивых экосистем. Отмечается, что федеральная территория «Сириус» предлагает уникальные условия для таких исследований: в процессе подготовки к Олимпийским играм 2014 года ландшафт Имеретинской низменности подвергся значительным антропогенным изменениям. Быстрое строительство спортивных объектов и инфраструктуры изменило условия для местной флоры и фауны, заменив природные биогеоценозы на урбоэкосистемы.

Исследователи из Международного научного центра в области экологии и изменения климата Университета «Сириус» изучают, как природа адаптируется к этим изменениям и как можно помочь ей восстанавливаться. Проект поддерживается государственной программой научно-технологического развития территории «Сириус». Основное внимание уделяется состоянию урбоэкосистем в бассейне реки Мзымты, которые эволюционируют в условиях активного антропогенного воздействия.

Также большое внимание исследователи уделяют почвенным, растительным покровам и микробиому. Они анализируют функционирование различных типов почв на территории и их способность поддерживать жизнедеятельность растений и микроорганизмов. Важным аспектом исследования является оценка территории, покрытой непроницаемыми материалами, что влияет на способность территории впитывать воду и поддерживать природные циклы.

На основе собранных данных ученые планируют разработать схему оптимального соотношения между твердыми покрытиями и элементами зеленой инфраструктуры. Они также подбирают растения-индикаторы, способные выживать в городских условиях и активно поглощать загрязнения.

«Мы имеем уникальную возможность проводить комплексные исследования городской территории с точными датами возникновения и хронологией освоения. Это позволит сделать точные прогнозы о развитии урбоэкосистем в краткосрочной перспективе», — отметил руководитель группы направления «Геоэкология» Международного научного центра в области экологии и изменения климата Университета «Сириус» Сергей Горбов.

Результаты исследования станут основой для создания концепции «водно-зеленого каркаса» и могут быть использованы для благоустройства других городов черноморского побережья, сообщает пресс-служба Научно-технологического университета «Сириус».

Читайте также: на Кубани пройдет студенческий конкурс инновационных проектов «ПроАгро».

Подпишись, здесь всегда интересно.