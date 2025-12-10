На Кубани пройдет студенческий конкурс инновационных проектов «ПроАгро»

Конкурс научно-технических и инновационных проектов в области АПК проведут в декабре на базе КубГАУ. Подать заявку на участие можно до 12 декабря.

Студенты, молодые ученые и специалисты из Краснодарского края представят свои разработки в области агропромышленного комплекса. Основными направлениями в конкурсных работах стали инженерные и цифровые технологии в АПК, устойчивое развитие сельских территорий, биотехнологии, а также генетика, селекция и биоинформатика.

«Сегодня именно наука определяет вектор развития агропромышленного комплекса. Научные разработки позволяют внедрять инновационные технологии, повышать производительность труда, улучшать качество продукции и обеспечивать продовольственную безопасность края и страны. Без научного прогресса невозможно добиться устойчивого роста и конкурентоспособности отрасли», — сообщил и. о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Заочную экспертизу проектов проведут с 13 по 15 декабря, после чего определят финалистов. Получателей премии выберут после очной экспертизы проектов 18 декабря.

Конкурс научно-технических и инновационных проектов в сфере агропромышленного комплекса «ПроАгро» проводят минобрнауки и минсельхоз Краснодарского края. Поддержку в организации оказывают АНО «Центр развития образования «Интеграция»». Цель конкурса — популяризировать науку и инновации для нужд АПК, а также оказать поддержку молодым ученым. Победители получат гранты на реализацию своих проектов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

