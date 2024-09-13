Ученые РАН завершили научную экспедицию в Азовском море в Ейском районе

Каким было раньше Азовское море, гидрологам, геологам и биологам рассказали раковины моллюсков, а что ждет его в будущем — высокоточные приборы. Корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева тоже сделала несколько проб, чтобы помочь ученым в этом масштабном исследовании.

Это скважина № 7, ее глубина — 22 м, и вот уже на поверхности керны — образцы грунта, которые ученые «читают». Здесь же лежат раковины тех, кто жил в Азовском море около 7 тыс. лет назад.

«Благодаря характеристикам раковины мы можем сказать, что моллюск жил в тот период, когда соленость еще была высокой, близка к черноморской», — объясняет младший научный сотрудник ЮНЦ РАН Екатерина Коваленко.

Ученые Южного научного центра РАН в экспедиции изучают историю формирования азовских кос, лиманов, поймы степных рек — границы Азовского моря и его глубина раньше были совсем другими. Ландшафты далекого прошлого поможет описать и пыльца растений, которая отлично сохраняется в древних отложениях.

«Пойма реки, балки, по тому, как лесная растительность расширялась, — это все тоже фиксируем в образцах. Дальше мы строим реконструкции и диаграммы», — рассказывает старший научный сотрудник ЮНЦ РАН Кристина Дюжова.

Не только прошлое интересует ученых — ведется сбор и анализ современных данных. Все обитатели воды — инфузории, амебы, фитопланктон — живут в одной капле воды.

Более 10 проб донного грунта из различных точек восточного Приазовья уже в лабораториях расскажут о многообразии бентоса — это организмы, обитающие на дне водоемов.

«Исследовать дно морское — это достаточно кропотливое занятие. Вот этот черпак я сейчас должна опустить вниз. Там он автоматически захлопнется. И вот у нас уже есть образец грунта, который мы промоем. После — поймем, кто живет в этом месте», — говорит специальный корреспондент «Кубань 24» Мария Николаева.

Гидробиолог Аветис Оганесян отбирает образцы и сразу изучает их в походной лаборатории. Тем временем в поле зрения океанолога Клима Григоренко находятся сейши — это стоячие волны. Высокоточные приборы фиксируют периоды сейш, которые наступают в Азовском море каждые 12, 24 и 36 часов. К слову, это довольно опасное явление.

«Море мелкое, и кажется, что это безопасно, что можно уйти далеко от берега. Но через 10 минут придет полметра-метр воды — это высота примерно по пояс — со скоростью воды примерно, как в горной реке, и человека унесет далеко в море», — объясняет океанолог ЮНЦ РАН Клим Григоренко.

Уже сейчас понятно, что в море участились нагонные явления, а это может сказаться на приморской инфраструктуре.

«Размывы берегов, к сожалению, это такой процесс, с которым можно бороться локально, но в общем, глобально, его не победить», — отмечает начальник экспедиции, заведующий лабораторией палеогеографии ЮНЦ РАН Вадим Титов.

Подробное изучение Азовского моря поможет ученым понять, как формируются берега, и получить прикладные знания, например, для рыбодобывающей, туристической отраслей или для строителей.

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